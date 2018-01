Gabriela Firea a dispus declanșarea unui control general la RADET

Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, dupa ce doi angajati si-au pierdut viata in urma unui accident produs la o conducta de termoficare, iar administratorul special si-a inaintat demisia de onoare.

"Aseara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei doi angajati ai RADET care se aflau la locul tragediei si-au pierdut viata. In prezent, accidentul de munca este investigat de catre organele judiciare, precum si de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti", se arata intr-un comunicat al Primariei Capitalei remis B1 TV.

Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii.

Prin urmare, o echipa a Corpului de control al Primarului General s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile.

De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili dacă au fost respectate procedurile și normativele specifice unității, inclusiv determinarea starii tehnice a instalatiei in cauza.

"Din primele verificari, accidentul s-a produs ca urmare a exploziei unei instalatii a retelei primare de transport a agentului termic, in timpul manevrelor de repunere in functiune a sistemului, respectiv deschiderea unei vane, dupa o interventie la o avarie.

Potrivit informatiilor furnizate de catre ceilalti membri ai echipei de interventie la avarie, cei doi lucratori ai RADET purtau echipamente de protectie, iar interventia s-a facut in conformitate cu procedurile de lucru in vigoare", se mai arata in comunicat.

În urma tragicului incident, administratorul special al RADET, Răzvan Nițu, și-a înaintat demisia de onoare, motivându-și gestul prin aceea că deși nu este direct responsabil pentru cele întâmplate, este nevoie de o conducere noua, cu un suflu nou, care sa-i poata mobiliza pe oamenii profund marcati de pierderea celor doi colegi.

Până la numirea unui nou administrator special, conducerea operativă a Regiei va fi asigurată de directorul general adjunct Adrian Gâtlan.

PMB anunta ca reprezentantii RADET asigura ca in urmatoarea perioada se vor lua masuri suplimentare pentru monitorizarea si supravegherea tuturor lucrarilor de interventie la retea si va fi intensificat programul de instruire privind protectia muncii angajatilor.

"Precizam ca in cadrul RADET se fac instruiri permanente privind securitatea si sanatatea in munca pentru a preveni accidentele. Imediat dupa deschiderea procedurii de insolventa, RADET a dotat angajatii cu echipamente de protectie a muncii conform standardelor", se mai arata in comunicat.

Totodata, familiile lucratorilor implicati in accident vor primi tot sprijinul necesar, inclusiv financiar, din partea RADET, conform contractului colectiv de munca.

"De asemenea, angajatii si sindicatul RADET isi manifesta solidaritatea fata de familiile celor decedati.

Prin contractul colectiv de munca, angajatilor RADET le sunt asigurate toate drepturile prevazute de legislatia in vigoare, tinandu-se cont de conditiile de munca", mai precizeaza PMB.