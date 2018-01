Gabriela Firea: Anul trecut, în București, s-au asfaltat în total 199 de kilometri. Anul acesta se vor asfalta 26 de străzi și intrări din cartierul Henri Coandă, plus ultimele 15 străzi de pământ aflate în administrarea Municipalității

Primăria Capitalei a făcut anul trecut lucrări de reparații/reabilitare sistem rutier pe străzi cu o lungime totală de 109 kilometri, potrivit unui comunicat de presă al Municipalității.

"Fluidizarea traficului în Capitala reprezintă pentru actuala administrație o prioritate clară. La începutul mandatului meu, nu se făcuse nimic pentru a rezolva această problemă gravă. Am deblocat lucrările la carierul Henri Coandă și am demarat ample acțiuni de asfaltare, pentru că, în perioada 2015 – noiembrie 2016, nu s-au executat lucrări de reparații pe arterele administrare de Municipalitate. Astfel, având în vedere că trebuie să acționăm pe mai multe planuri, încă de anul trecut am demarat o serie de proiecte importante, care vor continua și în perioada următoare, menite să rezolve congestiile de trafic din Capitală.

Astfel, în doar un an, Municipalitatea a asfaltat 85 de artere, pe o distanta de 109 km, în cartierul Henri Coandă se vor asfalta alte 26 de străzi și intrări, vom înnoi parcul auto RATB, se vor extinde măsurile de protecție a liniilor de tramvai, vom dezvolta o serie de proiecte de reconfigurare urbană și sistematizarea circulației și vom construi parcări subterane și supraterane".

În 2017 s-au asfaltat 85 de artere, după cum urmează:

- pe strazile cu o banda de circulatie pe sens, lucrari pe o lungime de 21 km_ (str. Laminorului, str. Clabucet, str. Elena Vacarescu, str. Batistei, str. Mihai Eminescu, str. Maica Domnului, str. Tepes Voda, str. Delea veche, str. Polona, Barajul Dunarii, George Georgescu, Lanariei, C-tin Istrati, Drumul Cooperativei, Elie Radu, Anghel Saligny, Invoirii, Teius, Al.Vitzu, serg. Turturica, Spataru Preda, str. Inclinata, Uranus, Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Ceahlau, Constructorilor, Ghirlandei, Oboga, Titel Petrescu, Gh. Latea).

- pe strazile cu doua benzi de circulatie pe sens, lucrari pe o lungime de 65 km_ (Bucurestii Noi, Chitila, Jiului, Poligrafiei, Mircea Vulcanescu, Liviu Librescu, Al.I.Cuza, Dinicu Golescu, Calea Floreasca, bd. Dacia, Sos. Fundeni, Barbu Vacarescu, Basarabia, Doamna Ghica, bd. Carol, Ceaikovski, Andronache, Energeticienilor, Mircea Voda, Industriilor, Ctin Brancusi, Gara Catelu, Baba Novac, Lucretiu Patrascanu, Splaiul Unirii, Calea Serban Voda, Margeanului, Regina Elisabeta, Panduri, Alexandriei, Natiunile Unite, Progresului, sos. Viilor, Prelungirea Ghencea, Calea Giulesti, Calea Crangasi, Valea Cascadelor, Dezrobirii).

- pe strazile cu trei benzi de circulatie pe sens, lucrari pe o lungime de 23 km_ (N. Caramfil, Calea Plevnei, Calea Grivitei, Stefan cel Mare, Bdul Unirii, Camil Ressu, Th. Pallady, Mihai Bravu, Pta 21 Decembrie, Splaiul Independentei, Calea Vacaresti, Calea Serban Voda, Dumitru Bagdasar, Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, Iuliu Maniu).

SE VOR ASFALTA STRAZILE DIN CARTIERUL HENRI COANDĂ

De asemenea, anul acesta se vor finaliza și lucrarile de asfaltare pe un numar de 26 de străzi și intrari din cartierului Henri Coandă (Lotul I).

Totodata, în cursul acestui an urmează să fie demarate lucrările de proiectare și execuție pentru alte 15 străzi de pământ (Drum Aries, Strada Avionului, Drum Cavnic, Drum Costesti, Drum Cristesti, Drumul Nisipoasa, Strada Carutei, Strada Cascioarelor, Strada Floare de Varf, Intrarea Galbenelelor, Strada Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Craitelor, Drum Sanpaul, Drum la Chiajna.

Acestea sunt ultimele străzi de pământ aflate în administrarea Administrației Străzilor București.