Gabriela Firea, întrevedere cu prim-ministrul Japoniei. Primarul General i-a fost ghid lui Shinzo Abe în Grădina Japoneză (FOTO)

Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat marți, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.

"Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului japonez care a dorit sa viziteze gradina din parcul Regele Mihai, explicand ca specialistii Municipalitatii au avut o colaborare exceptionala cu expertii ambasadei Japoniei la Bucuresti care au acordat asistenta tehnica de specialitate in reamenajarea acestei gradini tematice", transmite Primăria Capitalei într-un comunicat remis B1 TV.

Citește și: Cum prepari cel mai delicios vin fiertAndra și-a lăsat copiii, a plecat să doarmă la hotel! Ce se întâmplă cu familia MăruțăMAPN: 3500 de militari, pregătiți să intervină cu mijloace tehnice în contextul avertizărilor meteo

Cei doi oficiali au discutat si despre memorandumul semnat de Primaria Capitalei cu firma japoneza Itochu Corporation pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termică din Bucuresti, Gabriela Firea multumindu-i astfel premierului pentru faptul ca finantarea investitiei in sistemul de alimentare cu energie termica va fi asigurata dintr-un imprumut acordat de Guvernul Japonez.

Premierul Shinzo Abe a dat asigurari ca guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Capitala si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Bucuresti, unul din domeniile prioritare fiind asigurarea sigurantei populatiei in domeniul protectiei antiseismice.

Citește și: SCANDAL la „Zilele Eminescu” - Botoșani. O poetă a șocat asistența: „Îţi introduc ... în pântec, România“ (VIDEO) Ce avere deține Viorica Dăncilă, propusă de PSD pentru funcția de premier Oradea survolată de flota lui Ţiriac! Începe măcelul de mistreți de la Balc

"Conform memorandumului incheiat intre PMB si Itochu Corporation, implementarea solutiilor japoneze va fi analizata atat pentru amplasamentele actualelor CET-uri din Bucuresti, cat si pentru trei amplasamente noi in zona de nord-est a Capitalei, zona foarte deficitara din punct de vedere al transportului si distributiei apei fierbinti.

Costurile acestui studiu de fezabilitate vor fi suportate dintr-un grant oferit de Guvernul Japoniei (prin Ministerul Economiei, Comertului si Industriei – METI), intermediat de firma Itochu Corporation", mai precizează PMB.

Citește și: Surse: Când va avea loc prima ședință de Guvern condusă de premierul interimar Mihai Fifor Mihai Fifor, întâlnire la MAI cu Carmen Dan: Premierul interimar a anunțat când va lua o decizie în urma scandalului din Poliție ZUCKERBERG plesnește de invidie. Un PREOT ortodox român a născocit o ALTERNATIVĂ PIOASĂ la păgânul FACEBOOK