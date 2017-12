Gabriela Firea: PMB a primit AVIZUL pentru Târgul de Crăciun din Piața Victoriei, protocolul fiind semnat INCLUSIV DE REPREZENTANTUL BRIGĂZII RUTIERE

Avand in vedere articolele aparute in mass-media potrivit carora Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de organizator al Targului de Craciun care ar fi trebuit sa aiba loc in Piata Victoriei, nu a depus documentele necesare in vederea obtinerii avizului Brigazii Rutiere, institutia face urmatoarele precizari:



Citește și: Reșița: O mamă își pune fetița să fure portofelul unui austriac într-un magazin (VIDEO)Becali, așteptat de un copil paralizat în fața vilei. Incredbil ce a făcut GigiE ȘTIREA momentului! Cristi Borcea ... S-a întâmplat la cinci zile de la PERMISIE

"Targul dedicat Sarbatorilor de Iarna, care urma sa fie organizat in Piata Victoriei, a urmat procedura legala de avizare impusa de legislatia in vigoare pentru astfel de evenimente. Mai exact, intr-o prima faza, propunerea organizarii evenimentului a fost inaintata Comisiei pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice din cadrul PMB, comisie din care fac parte toate institutiile cu responsabilitati in asiguarea ordinii si linistii publice, inclusiv Brigada Rutiera. Facem precizarea ca evenimentul a primit avizul comisiei, protocolul fiind semnat INCLUSIV DE REPREZENTANTUL BRIGAZII RUTIERE", transmite PMB într-un comunicat de presă.



Citește și: Un profesor ieşean va conduce Academia Română? Cine sunt cei trei favorițiBOMBA ZILEI! Cine e BĂRBATUL căruia Șerban Nicolae i-a PUPAT mâna! Senatorul PSD, SURPRINS într-o IPOSTAZĂ de NECREZUT (DOVADA FOTO)Gest șocant la Năvodari: Un tânăr a murit după ce s-a aruncat în fața trenului (VIDEO)

Conform protocolului, pentru restrictiile de trafic, organizatorul, adica Primaria Municipiului Bucuresti, urma sa obtina avizele Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Pmb si avizul Brigazii Rutiere.



"Mentionam ca avizele de la comisia tehnica de circulatie, comisie din care face parte si un reprezentant al brigazii rutiere, au fost obtinute. In ceea ce priveste avizul Brigazii Rutiere, organizatorul nu a mai facut demersurile pentru obtinerea acestuia intrucat evenimentul a fost anulat.

Citește și: A MURIT tatăl șefei DNA, Laura Codruța KovesiGuvernul adoptă măsuri în privința veniturilor angajaților din sectorul ITÎn plin SCANDAL, LEGILE JUSTIȚIEI au fost TRADUSE pentru AMBASADE: Totul s-a desfășurat SUB SUPRAVEGHEREA lui ...

Precizam ca lucrarile de amenajare incepute nu au presupus restrictii de trafic", mai transmite Primăria Capitalei.