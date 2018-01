Gelu Diaconu, nou ATAC la adresa procurorilor DNA. Discuție HALUCINANTĂ a fostului șef al Fiscului cu Ponta după arestarea unui adjunct

Fostul șef al Fiscului Gelu Diaconu lansează un nou atac la adresa procurorilor anticorupție.

De data aceasta, Gelu Diaconu a reacționat după ce fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă (Detalii AICI).

Gelu Diaconu dezvăluie o discuție pe care a avut-o cu Victor Ponta după ce Romeo-Florin Nicolae a fost pus sub urmărire penală și povestește cum i-a cerut fostului premier să îl elibereze pe acesta din funcție.

"Toată viața nu o să uit replica premierului", afirmă fostul șef al ANAF.

"Achitarea definitivă în instanță, de ieri, a fostului meu adjunct Romeo Florin Nicolae, pentru un dosar fabricat la 'unitatea de elită' din Ploiești a DNA, îmi oferă prilejul să vă povestesc o întâmplare 100% adevărată. Habar nu am dacă fostul premier Ponta o va confirma sau nu!

Așadar, la începutul lunii septembrie 2015, mă aflam pentru câteva zile în SUA. În pofida diferenței de fus orar, primesc intempestiv o veste trăsnet: urma arestarea imediată a adjunctului meu Romeo Nicolae, șeful Antifraudei. Rămân aproape paralizat: era vorba despre un om în care avusesem încredere deplină și alături de care făcusem multe lucruri importante pentru țară (știu, sună bombastic, dar asta este realitatea!).

Intru imediat în contact cu premierul Ponta, căruia îi cer să îl elibereze din funcție. Toată viața nu o să uit replica premierului: 'Stați să vedem ce se întâmplă. Omul este nevinovat! Este un dosar făcut la Ploiești'. Insist, în naivitatea mea de atunci, spunându-i că 'este imposibil ca Romeo să mai poată continuă ca șef al Antifraudei dacă are dosar', neînțelegând ce relevanță are faptul că dosarul este făcut de DNA Ploiești.

Ponta, la acel moment deja agățat în dosare de tot râsul, îmi răspunde: 'Domnule Diaconu, o să vă vină imediat rândul și dvs.'

Urmarea? În noiembrie 2015 un alt vicepreședinte, Tunaru, devine suspect în alt dosar după ce îi este percheziționat biroul din ANAF. Două luni mai târziu, eu și ultimul vice, Gogancea, devenim suspecți în opera magna tzulușiana 'Partida Romilor'.

Ulterior aveam să aflu detalii din interior despre cum funcționa mecanismul Binomului pus acum în slujba noului locatar de la Cotroceni! Începuse 'decaparea' instituțiilor publice pentru instalarea 'guvernului meu'. Aveau să supraviețuiască acestui proces doar oamenii sprijiniți de Daddy, cel care își dăduse mâna cu 'tehnocrații'. Dar amănunte despre această rușinoasă operațiune cu altă ocazie… poate în cartea promisă.

Pentru cei cu adevărat interesați în mersul corect al justiției române am un mesaj: nici Dragnea (a cărei nocivitate publică nu am pus-o nicio secundă la îndoială!) și nici acoliții săi nu sunt atât de periculoși pentru independența justiției pe cât sunt procurorii de teapa lui Negulescu, Țuluș, Gherman,unii dintre șefii lor, etc și alți paranoizi din serviciile secrete", a scris vineri Gelu Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

Gelu Ștefan Diaconu a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în vara anului 2016, fiind acuzat de abuz în serviciu în dosarul Mădălin Voicu-Nicolae Păun, privind o presupusă fraudare a unor fonduri destinate romilor. În februarie 2017, instanța supremă a decis definitiv să restituie DNA dosarul în care acesta a fost trimis în judecată.