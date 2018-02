Gelu Diaconu: PSD tocmai a înfiinţat un post 100% inutil de director general adjunct la Vamă , cu dedicaţie pentru un servitor mut al unui “sindicalist” vestit! (FOTO)

Fostul preşedinte al ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, denunţă o altă decizie a PSD menită să cheltuie bani fără a produce un plus pentru români la schimb. Acesta prezintă un document care atestă înfiinţarea unui post de director general adjunct la Vamă, post numit "inutil" de către Diaconu.

Postul ar fi înfiinţat special pentru un "servitor mut al unui sindicalist vestit", susţine Gelu Ştefan Diaconu fără a da însă şi numele acestuia.

Gelu Ştefan Diaconu aminteşte şi faptul că în 2016 ar fi urmat să se desfiinţeze vreo 15-20 de birouri vamale fără activitate care aveau parte de personal arondat de peste 100 de oameni, al căror salariu brut era de aproximativ 10.000 de lei lunar, cât şi faptul că tehnocraţii au înfiinţat un nou post de vicepreşedinte care să coordoneze activitatea vamală, funcţia ocupată imediat de "intoxicator bezmetic" apropriat de PSD.

Redăm mai jos integral postarea fostului preşedinte al ANAF de pe Facebook:

PSD tocmai a infiintat un post 100% inutil de director general adjunct la Vama (vezi facsimil), cu dedicatie pentru un servitor mut al unui “sindicalist” vestit!

In 2016 ar fi urmat sa se desfiinteze 15-20 birouri/puncte vamale fara activitate, dar cu personal alocat (100-150 oameni) care urma sa fie arondat in zone cu activitate si criza de personal. De mentionat ca salariul mediu brut al unui astfel de vames este de cca.10.000 lei/luna. Platiti realmente pentru a taia frunza la caini toata ziua!!!

Tehnocratii cazuti din luna, in aplauzele sustinatorilor naivi, au mai debirocratizat putin Romania si au infiintat un post de vicepresedinte care sa coordoneze activitatea vamala (cu dedicatie pentru un intoxicator bezmetic), ocupat imediat de un “specialist” psd-ist. Pana atunci vama fusese condusa doar de un director general si doi directori executivi, pe masura ponderii si importantei activitatii.

Acum, iata cum PSD isi plateste generos - din banii dvs - inca un politruc!

Iata si cateva explicatii ca sa intelegeti bataia de joc:

De la 1 ian 2007, momentul integrarii in UE, vama si-a pierdut cca. 80% din sarcina administrativa anterioara acestui moment. A fost supusa unui proces de restructurare dur, dar necesar, in 2007 si unui altul in 2013, odata cu reorganizarea generala a activitatii ANAF.

Ponderea colectarii din vama in total venituri bugetare este undeva sub 3%, incluzand TVA colectat pentru operatiunile de import . Colectarea TVA in vama este o exceptie intalnita doar in alte 2-3 state UE, situatie care ar fi trebuit sa inceteze de anul acesta. Fara TVA, vama ar avea o contributie de sub 1% in total venituri bugetare.

In concluzie, nu numai ca nu au redus aceste “oaze” de trandaveala pe bani publici, dar si tehnocratii si psd-istii au inceput sa inventeze noi functii de conducere, dupa ce au realizat ca vor pierde in instanta toate litigiile cu persoanele mutate abuziv din functie.

Si acum sa va prezint circuitul unui act administrativ prin vama romana. Sa presupunem ca trebuie raspuns unei solicitari a unei alte autoritati a statului roman sau a unui contribuabil.

Acel act este intocmit de un functionar-specialist, verificat de seful sau direct de birou si contrasemnat apoi de seful de serviciu, directorul executiv adjunct, directorul executiv de directie, directorul general adjunct, directorul general, vicepresedintele si...de presedintele ANAF!!! Noua “responsabili” la care se poate adauga inca vreo trei avizatori de la juridic!!! Ati inteles de ce zac mormanele de hartii de semnat prin ANAF?

Nu cred ca ne intalnim cu o situatie asemanatoare nici in administratia proaspat alungatului Mugabe!

Mai mult de jumatate dintre cei enumerati pe lantul intocmirii/avizarii/semnarii unui act in administratia vamala au masina, sofer, cabinet si secretara la dispozitie! TOTUL PE BANII DVS.!