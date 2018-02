Gigi Becali, prins în timp ce încalcă legea: Cum a fost filmat latifundiarul din Pipera (VIDEO)

Gigi Becali fentează legea. Latifundiarul din Pipera se grăbea să ajungă la palat şi nu a mai ţinut cont de regulile de circulaţie. Acesta a intrat cu bolidul de lux pe interzis, potrivit wowbiz.ro. Gigi Becali era aşteptat în faţa palatului, ca în fiecare zi, de oameni care îi solicită ajutorul.

Graba...fentează legea. Gigi Becali era nerăbdător să ajungă la Palat aşa că nu a mai ţinut cont că încalcă regulile de circulaţia. Pentru a ajunge la Palatul Lui Gigi Becali, dinspre Pipera există două trasee: întorci la Piaţa Victoriei, sau mergi printre străduţe şi intorci pe interzis.

Latifundiarul a ales a doua variantă, a făcut câteva manevre rapide, ignorând semnul de circulaţie şi a ieşit chiar la poarta principală, potrivit paparazilor de la wowbiz.ro.

Şeful de la Steaua se grăbea pentru că la poarta palatului îl aşteptau, ca în fiecare zi, câţiva oameni cu probleme. Gigi Becali opreşte maşina şi stă de vorbă cu ei. Pe unii îi ceartă, pe alţii îi ascultă cu atentie şi le preia, în funcţie de caz, unele documente pe care sa se uite.

Gigi Becali, prins în timp ce încalcă legea: Cum a fost filmat latifundiarul din Pipera

