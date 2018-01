Grădinița a cărei directoare a fost înjunghiată mortal de fostul soț NU ARE AUTORIZAȚIE. Inspector școlar: Funcționează ilegal (VIDEO)

Directoarea unei grădiniţe private din Capitală a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiată de către fostul ei soţ. Câteva ore mai târziu, aceata a murit.

Incidentul a avut loc chiar în biroul femeii din unitatea de învăţământ. Împotriva bărbatului exista deja un ordin de restricţie, însă de câteva luni acesta nu l-a respectat. Nicoleta Botan era mama a două fetiţe.

Grădinița a cărei directoare a fost înjunghiată mortal de fostul soț nu avea autorizație. Inspector școlar: Funcționează ilegal

Citește și: Decizie controversată luată de premierul interimar Mihai Fifor: A numit în fruntea unei instituţii cheie un fost colaborator al Securităţii Noua modă printre femei: își albesc vaginul. Ce înseamnă și cât costă proceduraBărbatul care și-a înjunghiat mortal fosta soție a fost reținut pentru 24 de ore

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.