GRAV ACCIDENT! Intervine ELICOPTERUL SMURD! Un MICROBUZ CU CĂLĂTORI S-A CIOCNIT CU UN TIR (VIDEO)

Un grav accident rutier a avut loc, vineri, în județul Constanța, în localitatea Mihai Viteazu.

Un microbuz cu călători s-a ciocnit cu un tir, scrie Ziua de Constanța.

GRAV ACCIDENT! Intervine ELICOPTERUL SMURD! Un MICROBUZ CU CĂLĂTORI S-A CIOCNIT CU UN TIR

