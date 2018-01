GRAVE INCIDENTE la protest. Polițiști în civil PERCHEZIȚIONEAZĂ manifestanții. Mulți protestatari au rămas BLOCAȚI în Pasajul Universității (VIDEO)

Au fost grave incidente în timpul protestului din Capitală. Protestatarii s-au îmbrâncit cu jandarmii în Pasajul Universității, încercând să iasă la suprafață.

Jandarmii au blocat ieșirea de la Universitate și le-au cerut oamenilor să iasă pe la Teatrul Național, pe motiv că la Universitate e plin. Protestatarii i-au huiduit pe jandarmi și au scandat ”Libertate!”.

Citește și: HALUCINANT! BĂTRÂNI, jefuiţi de comercianţi faşi: ZECI DE MII DE EURO, pentru nişte TIGĂICine este cel mai dotat român. E celebru și a șocat cu mărimea bărbăției: 30 cmPROTESTUL MASIV DIN CAPITALĂ, ÎN IMAGINI (GALERIE FOTO)

Câteva sute de oameni au rămas blocați în pasaj, fapt ce a dus la prelungirea stării de tensiune. Scările de la metrou au fost oprite. Oamenii au încercat să iasă cu forța din pasaj, dar nu au reușit. Și la ora transmiterii acestei știri mulți sunt blocați în pasaj.

Jandarmii au tinut oamenii blocati la metrou la Universitate

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.