Un bărbat de 60 de ani a fost spulberat de o mașină în localitatea Moisei, șoferul pierzând controlul mașinii.

Tânărul în vârstă de 21 de ani a ajuns cu mașina în șanțul din dreapta direcției de mer, încercând să evite impactul, informează Vasile Dale.

Victima a fost propulsată într-o poartă din apropiere. Echipajele ajunse la fața locului au mai putut doar constata decesul victimei.

GROAZNIC! Un bărbat a fost SPULBERAT de o mașină în Moisei (VIDEO)

