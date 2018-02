Guvernul a anunțat câți REFUGIAȚI SIRIENI primește România în perioada 2018-2019 (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a anunțat, joi, câți refugiați sirieni va primi România în perioada 2018-2019.

“România va primi în această perioadă 109 refugiați de origine siriană, aflați provizoriu în Turcia. Aceasta hotărâre este luată conform coteid e relocare stabilită prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiaților din România.

Astfel, pentru anul 2018 este vorba despre 40 de refugiați, iar pentru anul 2019 sunt 69 de refugiați. 40 reprezintă cota anuală, iar ceilalți 29 sunt refugiați care nu au fost relocați conform angajamentelor asumate anterior de țara noastră în perioada 2014-2015”, a declarat Nelu Barbu.

