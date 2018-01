Guvernul va adopta miercuri sporurile din învăţământ: Ce alte prevederi mai sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

Miercuri a avut loc prima şedinţă săptămânală de guvern din mandatul de premier al Vioricăi Dăncilă. Printre punctele de pe ordine de zi se numără prorogarea termenului pentru depunerea formularea 600, aprobarea regulamentului cadru privind sporurile din învăţământ sau urgentarea legii privind combaterea violenţei în familie.

"Un alt punct de pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi se referă la aprobarea regulamentului-cadru privind sporurile din invăţământ, prin acest act stabilindu-se 5 categorii de limite de sporuri în funcţie de condiţiile periculoase sau vătămătoare de munca în care cei din acest domeniu îşi desfăşoară activitatea", a anunţat Viorica Dăncilă.

De asemenea, miniştrii noului guvern PSD-ALDE vor discuta în şedinţa de miercuri şi despre riscurile pe care le are România de a intra în procedură de infringement ca urmare a nerespectării mai multor prevederi solicitate de Comisia Europeană.

"Vom avea astăzi o notă privind stadiul acţiunilor în constatarea indeplinirii obligaţiilor declanşate de către Comisia Europeană împotriva României. În prezent, sunt în curs 55 de acţiuni cu risc de infringement. Lunar vom avea o astfel de evaluare astfel încât toate aceste măsuri care ţin de Guvernul României să poată să fie rezolvate într-un termen cât mai scurt. O parte dintre acestea vor trebui, însă, soluţionate de Parlamentul României", a precizat Dăncilă.

De asemenea, premierul a anunţat că a luat act de scrisoarea a peste 80 de ONG-uri şi va lua măsuri pentru urgentarea legii privind combaterea violenţei în familie.

"Am primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri referitoare la procedurile privind ordinele de protecţie, în urma a ceea ce a apărut în spaţiul public astăzi am avut discuţii cu ministerele implicate şi am cerut urgentarea legii privind combaterea violenţei în familie", a afirmat Viorica Dăncilă.

