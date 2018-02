Hai, că se poate! Infirmierele care mâncau SEMINŢE, sancţionate cu 10% din salariu (video)

Şi totuşi, la Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui două infirmiere au fost filmate, săptămâna trecută, în timp ce mâncau seminte lângă un pacient care suferise arsuri la ambele picioare. Bărbatul a ajuns la urgente după ce s-a opărit cu apă clocotită. Cadrele medicale i-au acordat, în prima fază, îngrijirile necesare, iar pentru că starea acestuia era gravă, medicii au decis să-l interneze pe sectia Chirurgie. Acesta a fost trimis la Prelucrări Sanitare, acolo unde urma să se schimbe de haine si să fie transferat într-un alt salon. Ajuns acolo, bărbatul s-a lovit de indiferenta infirmierelor, care spărgeau semin ţ e, la doar câtiva pasi de suferinta sa. “N-am pă ţ it în via ţ a mea asa ceva”, sunt cuvintele pacientului, enervat la culme de atitudinea angajatelor spitalului, potrivit Vremea Nouă .

Din fericire, g estul infirmierelor de a mânca semin ţ e lângă un pacient a fost analizat vineri , de Comisia de Disciplină din cadrul s pitalulu i . Membrii acesteia au decis ca cele două femei să fie sanctionate cu 10% din salariul pe o lună.

