HALUCINANT! Ambulanță ÎNZĂPEZITĂ, scoasă din nămeți cu o CĂRUȚĂ (VIDEO)

Caz de cascadorii râsului, în curtea Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

O ambulanţă rămasă înzăpezită în curtea unității spitalicești a fost scoasă din nămeţi de o căruţă cu doi cai, transmite Digi 24.

„La Iași a fost o situație deosebită creată de ninsori, noi gestionăm o suprafață de 12 hectare. Am făcut tot ce e omenește cu putință să deszăpezim toate căile de acces. Sigur, datorită cantității mari de zăpadă nu am reușit din prima zi să scoatem din incinta unității spitalicești zăpada. Și, probabil, datorită unei manevre greșite, șoferul a rămas înzăpezit. Noi avem în dotare o căruță cu cai și șoferul a apelat la noi”, a explicat Gabriel Oprişanu, managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

HALUCINANT! Ambulanță ÎNZĂPEZITĂ, scoasă din nămeți cu o CĂRUȚĂ

