HALUCINANT! Descoperire MACABRĂ după ce a ucis un rechin! În burta lui...(VIDEO)

Imagini halucinante surprinse de un turist în largul mării fac înconjurul planetei. Într-un clip devenit viral pe internet apare un pescar care a ucis în larg un rechin ciocan și căruia ulterior i-au tăiat burta!

Animalul avea în interior 34 de pui nenăscuți. Curios, turistul care filma a întrebat ce are de gând să facă cu ei, moment în care a primit un răspuns șocant: „Nu-ți voi răspunde la această întrebare!”, scrie ciao.ro.

Citește și: Premiul CEL MARE la Loto 6/49, a fost CÂŞTIGAT! UNDE VOR MERGE cele 2 MILIOANE de euroCine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteUn fost deputat PSD susține că procurori ai DNA Ploiești l-au pus să falsifice probe

Cu toate că numărul exemplarelor din această specie e în scădere, rechinul ciocan e în continuare vânat, iar carnea lui vândută în comerț. Rechinul ciocan este întâlnit în apele tropicale și subtropicale.

Rechinul ciocan, la fel că și marele rechin alb naște pui vii. Este o specie vivipară în care puii se dezvoltă în interiorul femelei.

Citește și: DEZASTRU în Capitală! Un Şofer URMĂRIT ca în filme A RĂNIT o persoană şi a DISTRUS mai multe maşiniAcuzaţii INCENDIARE la adresa lui KOVESI: “Mi-a cerut să ies cu un dosar al unui fost ministru ce urma să fie numit premier”Crimă DRAMATICĂ! Fost militar ÎNJUNGHIAT de nepotul DROGAT

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.