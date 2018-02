HALUCINANT! Proiecția unui film de la MȚR, întreruptă de un grup de persoane cu ICOANE în mâini. “Este un film despre HOMOSEXUALI, iar ȚĂRANUL ROMÂN E CREȘTIN ORTODOX” (FOTO, VIDEO)

Gest halucinant, duminică seară, în timpul difuzării unui film, la Muzeul Țăranului Român (MȚR).

Proiecția filmului “120 BPM/bătăi pe minut” a fost întreruptă de mai multe persoane cu icoane în mâini, care au început să cânte "Mântuiește, Doamne, poporul tău!" și să intoneze Imnul României, relatează hotnews.ro.

Ulterior, respectivele persoane au urcat pe scena MȚR cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum "România nu e Sodoma și Gomora" și "Hey Soros, leave them kids alone".

Cei care au întrerupt difuzarea peliculei spun că "un film cu acest subiect este inadmisibil să fie proiectat" la MȚR, pentru că "este un film despre homosexuali", iar "țăranul român e creștin ortodox".

Ei susțin că nu reprezintă nicio asociație, ci sunt "membri ai poporului român".

În sala de cinema și-a făcut apariția și Poliția.

“120 BPM/bătăi pe minut” este câştigătorul marelui premiu al juriului la Cannes 2017.

Foto: imdb.com.

Filmul prezintă acţiunile organizaţiei civice ACT UP din Franţa anilor '90 și este o dramă despre homosexualitate și lupta împotriva SIDA.

