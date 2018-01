HALUCINANT! Toaletele publice DE LUX, care au costat cât o garsonieră, ÎNCHISE de Primăria Iași

Investiţia publică făcută de Primăria Iaşi în cinci toalete automate, care au costat municipalitatea în jur de 30.000 de euro fiecare riscă să nu își mai găsească utilitatea. Acestea nu pot fi folosite din cauza lipsei dezinfectanților.

Deși sunt unele dintre cele mai moderne toalete din România, singurele mesaje pe care le afişează cabinele, în cinci limbi, sunt „defect“ şi „eroare lipsă dezinfectant“.

Citește și: ALERTĂ! Probleme cu AVIONUL în care se află miniștrii Teodor Meleșcanu și Liviu Pop (FOTO)Ion Iliescu este pe moarte? Adevărul despre starea fostului președinteS-a decis! Auxiliarele școlarilor vor fi propuse de profesori și aprobate de părinți

“Am fost cu fetele în parc, în primele zile din an şi am vrut să vedem cu funcţionează toaleta, mai ales că la intrare era un indicator cu «toaletă automată». Când am ajuns lângă ea am văzut că nu putea fi folosită“, a povestit o ieșeancă pentru adevărul.ro.

Deşi există reclamaţii pentru două din cele cinci toalete, reprezentanţii Primăriei Iaşi s-au arătat contrariaţi de această situaţie. „Singura sesizare punctuală pe care noi o avem este la toaleta vandalizată din Oancea, pe care o vom repara în scurt timp”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi.