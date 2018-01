HALUCINANT! TOT VICTIMELE SUNT VINOVATE! Jandarmii care au fost agresivi la manifestații dau vina tot pe protestatari (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a avut o explicație absolut halucinantă vizavi de comportamentul agresiv al jandarmilor de la protestul de sâmbătă și față de jandarmul care a lovit cu pumnii un protestatatar. Acesta a declarat că protestatarii și-au asumat reacția negativă a jandarmilor în momentul în care au decis să exercite presiuni asupra forțelor de ordine. El a mai spus că manifestanții sunt vinovați pentru că au forțat intrarea pe carosabil, or jandarmii trebuiau să se asigure că bulevardul este liber, pentru că oamenii care nu participă la protest au dreptul la liberă circulație.

”Avem o acțiune legitimă, legală a jandarmilor, care trebuiau să asigure măsuri de ordine și siguranță publică atât în ceea ce privește persoanele care manifestau, cât și în ceea ce privește persoanele care aveau dreptul să circule liber pe căile de comunicații.

Citește și: DEZASTRUL din infrastructură, ironizat pe Facebook! Mii de persoane vor participa în anul 2070 la inaugurarea unui sens giratoriuAndra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratPRIMELE declarații ale JANDARMULUI VIOLENT: Au fost lovituri de oprire, nu de a face rău cuiva, nu cu ură. Aveam informaţii în cască. Mi s-a spus că s-a aruncat cu garduri în jandarmi / Ce a spus despre Dragnea

Pe de altă parte avem o acțiune ilegitimă, ilegală a grupului de protestatari, care au exercitat presiuni asupra cordoanelor de ordine.

Insistăm pe circulația liberă. Nu e un moft, sunt peste două milioane de locuitori în București care trebuie să circule și sunt sute de apeluri de urgență la salvare și pompieri, care trebuie să ajungă repede la acele situații. Blocarea bulevardului se face doar cu avizul unor instituții și aprobare prealabilă. Jandarmii au grijă să fie respectate drepturile tuturor”, a declarat Georgian Enache, purtător de cuvânt Jandarmerie.

Jandarmii care au fost agresivi la manifestații dau vina tot pe protestatari

Citește și: ALERT! Suspecți, REŢINUŢI în urma unei CRIME, comise în propria locuinţăI se spunea Tătăielu... DRUM LIN, Domnule Profesor! RĂSTURNARE de situație: SOȚII SPÂNZURAȚI în propria casă, ASASINAȚI cu sânge rece

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.