HALUCINANT! Trei bărbați, filmați la Iași în timp ce FURAU decorațiunile tricolore în timpul sărbătoririi Micii Uniri (VIDEO)

Patriotismul românilor pare fără limite. Din nefericire, unii au înțeles să-și manifeste "patriotismul" prin sustragerea unor decorațiuni folosite la Iași cu ocazia sărbătoririi Micii Uniri.

Astfel, trei bărbați au fost surprinși miercuri în timp ce furau panglicile tricolore de pe gardul montat în Piața Unirii.

Având în vedere că pe fundal se aude muzică populară, putem deduce că cei trei ieșeni au decis să "acționeze" chiar în timpul manifestațiilor organizate de autoritățile locale.

"Sub privirile impasibile ale Jandarmeriei, cea de hoți ocrotitoare, cohortele de pensionari sălbăticiți au furat și în acest an decorațiunile tricolore. Pe măsură ce trec anii numărul lor e în continuă scădere, se vede că le priește guvernarea social-democrată", notează Andrei Butnărașu, realizatorul filmării, pe pagina sa de Facebook.

HALUCINANT! Trei bărbați, filmați la Iași în timp ce FURAU decorațiunile tricolore în timpul sărbătoririi Micii Uniri

