Haz de necaz, la Rădăuți: Ouă fierte într-o groapă din mijlocul unei intersecții aglomerate (VIDEO)

Ouă fierte într-o groapă din mijlocul unei intersecții aglomerate din Rădăuți. Nu este vorba despre vreo nouă reţetă culinară, ci despre o formă de protest a localnicilor faţă de nepăsarea de care autorităţile locale dau dovadă zi de zi. De mai bine de două săptămâni, o ţeavă de apă fierbinte s-a spart, iar apa ţâsneşte din asfalt, fără ca nimeni să facă nimic, se plâng oamenii, informează B1 TV.

Un bărbat s-a hotărât să protesteze într-un mod unic față de nepăsarea cu care autoritățile îi tratează pe locuitorii orașului: a pus ouă la fiert în mijlocul străzii. O țeavă de apă fierbinte care trece pe sub o intersecție aglomerată din centrul municipiului Rădăuți s-a spart de aproximativ două săptămâni, iar apa fierbinte țâșnește din asfalt.

Citește și: Stol de grauri la Constanța (VIDEO INCREDIBIL)Cum arată acum prima soție a lui Laurențiu ReghecampfRECORD: A spart 69 de mașini în weekend

În plus, întreaga intersecție băltește și este plina cu gropi în care șoferii își distrug mașinile în timp ce autorităţile ridică din umeri.

Iar rezultatul operațiunii nu s-a lăsat așteptat: ouăle au fiert mai bine ca acasă, pe aragaz.

Haz de necaz, la Rădăuți: Ouă fierte într-o groapă din mijlocul unei intersecții aglomerate

Citește și: Prognoză INCREDIBILĂ la sfârșit de ianuarie. Vremea ANORMAL de caldă pentru această perioadăReacția ȘOCANTĂ a unei șoferițe, după ce a BLOCAT o parcare la Sinaia. Atenție, limbaj vulgar! (VIDEO REVOLTĂTOR) IMAGINI DISTINSE surprinse într-o pădure din Caraș-Severin (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.