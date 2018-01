Iarna se DEZLĂNȚUIE în februarie! Prognoza METEO pe 3 luni (VIDEO)

Începutul lui 2018 continuă să ne aducă temperaturi neobişnuit de ridicate pentru această perioadă, însă, în februarie, vremea va schimba foaia. Vor fi şi minus 20 de grade. Cu alte cuvinte gerul Bobotezii se va muta în februarie. Şi în prima jumătate a lui martie va fi foarte frig.

“Pânã pe 15 ianuarie, vor fi în jur de 6-12 grade ziua, iar noaptea minus 2-3 grade”, a declarat pentru B1 TV Elena Mateescu, director genereal ANM.

Iarna se DEZLĂNȚUIE în februarie! Prognoza METEO pe 3 luni

Spre jumãtatea acestei luni rãmâne un fond de vreme în general caldã. În februarie, însã, iarna își va arãta colții, va fi ger și zãpadã în toatã țara.



“Din pãcate, luna februarie se confirmã ca fiind o lunã autenticã de iarnã, care aduce episoade de ger, în care vor fi minime de -15, -20 de grade.



Cu siguranțã, este posibil ca in a doua parte a iernii sã beneficiem de strat de zãpadã si in regiunile extracarpatice, nu numai in regiunea montana”, mai spune meteorologul.



La fel de frig va fi și la începutul lui martie, așadar, primãvara se va lãsa așteptatã, așa cum a fãcut și iarna în prima parte a lunii decembrie.



“Luna martie pastreazã fenomenele specifice sezonului de iarnã, strat de zãpadã, nu excludem sã avem, vor fi valori mai coborâte decât normalul în aceste zone ale țãrii



Poate fi considerata o iarna normala, dar cu episoade specifice sezonului si cu alternanþe de la cand la recefic calde si reci, a doua parte fiind mai severa”, a mai declarat șefa Angenției Naționale de Meteorologie.