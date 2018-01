IMAGINEA ZILEI! COCOȚAT PE CISTERNĂ, Episcopul Teodosie a sfinţit apa pentru Bobotează (FOTO)

În ziua de 6 ianuarie, ortodocşii sărbătoresc Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului. Atunci se sfinţeşte agheasma mare care, potrivit tradiţiilor româneşti, nu se strică niciodată.



Anul acesta, Arhiepiscopul Tomisului a furat însă startul şi a oficiat slujba în avans, scrie protv. Cocoțat pe o cisternă, episcopul Teodosie a sfinţit apa ce va fi împărţită credincioşilor, lăsându-și apoi oamenii să îmbutelieze cele 150 de mii de sticle de agheasmă, care vor fi oferite enoriașilor.

Foto: Pro tv

Amintim că IPS Teodosie are mari probleme cu DNA, fiind cercetat într-un dosar penal. Potrivit procurorilor, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, impreuna cu ceilalti inculpati, a folosit si prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) in scopul de a primi fonduri europene.