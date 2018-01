Imagini apocaliptice: Incendiu de proporții la o biserică din lemn (VIDEO)

Imagini apocaliptice în Suceava surprinse cu o dronă. Biserica din lemn din Suha-Mălini a fost cuprinsă de un incendiu de proporții, informează B1 TV.

La fața locului au fost trimiși pentru intervenție pompierii militari de la Detașamentul din Fălticeni, dar și cei din Suceava. De asemenea la operațiune participă și reprezentanți ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din zonă.

Până la ora transmiterii acestei știri, acoperișul bisericii a ars, iar pereții portanți s-au degradat.

După stingerea incendiului, pompierii vor stabili de la ce au pornit flăcările.

Imagini apocaliptice: Incendiu de proporții la o biserică din lemn

