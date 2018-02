IMAGINI DE SENZAȚIE! Doi foști celebri MINIȘTRI din România fac chef în... primărie! VINUL ȘI MUZICA l-au ajutat să uite de DOSARELE PENALE (VIDEO)

Imagini incredibile! Doi foști miniștri au fost filmați în timp ce chefuiau într-o primărie, arată B1 TV. Este vorba despre Dan Șova și Gigel Știrbu. Cei doi au renunţat la locurile de fiţe, unde nu se pot desfăşura în voie, şi au ales un loc discret... biroul edilului din Slatina!

Nopţi albe pentru zile negre - de asta au parte politicienii români. Nu vorbim despre realizarea unor proiecte grandioase pentru popor, care îi lasă fără energie, ci de parangheliile pe care le dau aceştia chiar în mijlocul primăriei. Cum cluburile de fiţe sunt mereu pline de oameni care le-ar strica distracţia, aceştia au ales un loc mai liniştit.

Fostul ministru al Marilor Proiecte, Dan Șova, a fost filmat în timp ce chefuia în biroul primarului din Slatina. Vinul și muzica l-au ajutat să uite de cele patru dosare penale.

Dedicaţiile şi vinul l-au făcut pe Dan Şova să râdă cu gura până la urechi. Din peisaj nu a lipsit nici liberalul Gigel Ştirbu, fostul ministru al Culturii.

Spectacolul din primărie nu se putea face în lipsa conducătorului său. Primarul a fost cel care a dat startul la petrecere.

IMAGINI DE SENZAȚIE! Doi foști miniștri fac chef în... primărie!

