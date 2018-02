Imagini dezolante dintr-un spital din Timişoara: Cum motivează autorităţile mizeria incredibilă din saloane (FOTO, VIDEO)

Imagini revoltătoare la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara. Pereţi plini de mucegai, lenjerie murdară, mobilier ruginit şi cearşafuri prinse în geam. În asemenea condiţii demne de lumea a treia stau pacienţii care vin aici să îşi recapete sănătatea. Vorbim despre o unitate medicală care acum câţiva ani a fost la un pas sa fie închisă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii tot din cauza condiţiilor improprii în care erau tratati pacienţii. Luaţi la intrebari, cei cu putere de decizie dau din umeri şi recunosc cu jumătate de gură: imaginile reprezintă o tristă realitate a sistemului nostru sanitar.

Un salon de spital sau o cameră dintr-un lagăr de concentrare? Mare diferenta n-ar fi. Imagini înfiorătoare din Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara au fost publicate pe un site de socializare. Pereţii sunt plini de pete de igrasie, mobilierul se afla într-o stare de degradare ce nu poate fi descrisă în cuvinte iar lenjeria de pe pat este plină de pete de murdărie.

Pacientii n-au nici măcar perdele la geamuri. În saloane, ferestrele sunt acoperite cu cearşafuri, iar bolnavii sunt îngrămădiţi unii peste alţii. Unul dintre pacienţi, un bătrân încearcă să îşi facă o minimă toaletă, într-un loc în care igienă lasă de dorit.

Imagini dezolante dintr-un spital din Timişoara: Cum motivează autorităţile mizeria incredibilă din saloane

