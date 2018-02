Imagini HALUCINANTE: FURT de combustibil, ziua ÎN AMIAZA MARE! Cum a fost posibil (VIDEO)

Imagini halucinante au fost surprinse într-o gară de pe ruta București-Brașov! Un bărbat a fost filmat în timp ce fura combustibil, ziua în amiaza mare, din vagoanele unui marfar oprit în stație.

În imagini se vede cum bărbatul trece nestingherit de la un vagon la altul și umple un bidon de 5 litri cu combustibil. Vagoanele nu erau păzite, iar valvele de deschidere nu erau sigilate.

Postate pe rețelele de socializare, imaginile au devenit virale iar internauții s-au întrecut în comentarii: “Care-i noutatea? O sa-l pedepsească pe cel care a filmat și postat!”, “Ăștia fură cu găleata de foame. Pe ăia care fură din pix cu tona nu îi mai vede nimeni! Tipic românesc! Țară de hoți!”, “Ăla e hoț?Așa arată un hoț??Un hoț adevărat trage o altă cisternă lângă vagon și o încarcă!”,sunt câteva dintre postările care apar pe Facebook.

Imagini Halucinante

