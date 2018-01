Imagini incredibile: Bătaie în plină stradă între elevele de la un liceu din Alexandria (VIDEO)

Scene şocante filmate în plină stradă. O elevă de la un liceu din Alexandria şi-a băut în mod brutal o colegă ce era întinsă pe jos, în timp ce alte adolescente priveau amuzante, iar una dintre ele chiar filma tot evenimentul.

În imagini se vede cum una dintre adolescente îşi loveşte cu mare plăcere o colegă întinsă pe jos în timp ce celelate se amuză şi înjură, iar fata care filmează chiar le cere să se ferească pentru a filma mai bine scenele umilitoare.

Imagini incredibile: Bătaie în plină stradă între elevele de la un liceu din Alexandria

