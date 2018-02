IMAGINI INUMANE! Un câine, LEGAT de un TAXI care merge pe străzile din Cluj-Napoca (FOTO, VIDEO)

Un video în care un câine este legat de un taxi aflat în mişcare pe străzile din Cluj-Napoca a devenit viral, după ce a fost postat pe Facebook.

