Imagini ŞOC! Hoţ surprins la furat, dat în vileag de camerele de supraveghere (VIDEO)

Un hoţ care căuta bunuri de furat din maşinile parcate în zona Tei a Capitalei a fost surprins în timpul faptei de o cameră de supraveghere.

Pe imagini se vede cum un bărbat studiază maşinile dintr-o parcare din zona Tei, iar la un moment dat se apropie de un autoturism.

După ce examinează cu atenţie maşina, individul reuşeşte cu uşurinţă să deschidă uşile din faţă şi din spate ale autoturismului şi să sustragă mai multe obiecte.

Hoţ surprins la furat, dat în vileag de camerele de supraveghere

