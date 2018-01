Imagini ȘOCANTE dintr-un spital românesc: Un medic îl lovește și îl insultă pe însoțitorul unei paciente (VIDEO)

Un nou scandal în sistemul medical. Un medic de la Spitalul orășenesc din Pucioasa a fost filmat în timp ce l-a lovit și l-a insultat pe însoțitorul unei paciente în vârstă de 81 de ani, informează Adevărul.

Imagini ȘOCANTE dintr-un spital românesc: Un medic îl lovește și îl insultă pe însoțitorul unei paciente

