Imagini ȘOCANTE în Iași: Un bărbat a scăpat MIRACULOS dintr-un accident (VIDEO)

Un bărbat a fost la un pas să fie spulberat chiar în momentul în care se pregătea să urce la volan, însă a scăpat ca prin minune din accident.

Acesta a reușit să se dea la o parte din calea unei maşini scăpate de sub control.

Cu toate că a reușit să scape cu viață, victima a fost acroșată și aruncată câțiva metri mai în faţă, dar s-a ridicat de jos.

Şoferul care a provocat accidentul era băut, iar după ce şi-a dat seama ce a făcut, s-a baricadat în maşină și a coborât doar când a venit poliţia, scrie Observator.

Acesta a stat o noapte în arest, apoi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.