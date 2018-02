IMAGINI ȘOCANTE. Momentul în care a fost înjunghiat tânărul din Iași care mânca seminţe în autobuz (VIDEO)

Au apărut imaginile cu momentul în care a fost înjunghiat tânărul din Iaşi care mânca seminţe în autobuz. Scenele de groază au fost suprinse pe camerele din mijlocul de transport în comun, precizează B1 TV.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghete din autobuz se vede cum tânărul mănâncă seminţe şi, într-adevăr, aruncă cojile pe jos. Imediat de pe un loc din spate se ridică un bărbat care vine la tănâr îi ia şapca din cap şi îl bruschează, arătându-i mizeria pe care o face.

