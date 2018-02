Încă un EȘEC RĂSUNĂTOR pentru DNA! Dosarul lui Omar Hayssam, prescris (VIDEO)

Încă un dosar greu al DNA se închide pentru că faptele s-au prescris. Este vorba despre cazul privatizării Intreprinderii de Piese Radio Baneasa (IPRS), în care protagonist este Omar Hayssam, informează B1 TV.

În acest dosar se făceau cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, principalul suspect fiind cel care a beneficiat, în 2003, de acțiunile întreprinderii - Omar Hayssam.

Încă un EȘEC RĂSUNĂTOR pentru DNA! Dosarul lui Omar Hayssam, prescris

Citește și: CRIMĂ CUMPLITĂ: Și-a ucis prin ÎNJUNGHIERE fratele! Un ADOLESCENT de 17 ani, principalul SUSPECTFostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' CHINUL de a te îmbrăca. Un bărbat a stârnit HOHOTE DE RÂS în încercarea disperată de a-și pune pe el o bluză (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.