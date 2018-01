Incendiu DEVASTATOR! Mai mulți copii au fost GRAV răniți. Intervenție dramatică a SMURD

Un elicopter SMURD a fost solicitat luni să preia în Vaslui doi copii răniţi într-un incendiu.

Unun dintre copiii răniți are arsuri pe 90 la sută din suprafaţa corporală, iar celălalt, în vârstă de un an şi opt luni, are afectate căile respiuratorii.

Se pare că cei mici au fost lăsaţi nesupravegheaţi în casă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, un incendiu a izbucnit, luni, în localitatea Băcesti - Păltiniş, doi copii fiind răniţi, potrivit news.ro.

Elicopterul SMURD a fost solicitat pentru a preluat răniţii şi a-i transporta la un spital din Bucureşi.

Deocamdată, pompierii nu au stabilit cauza producerii incendiului, dar se pare că cei mici au fost lăsaţi nesupravegheaţi în casă, fiind scoşi de către vecini.