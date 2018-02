Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Baia Mare! Pompierii intervin în forță chiar ACUM! (VIDEO)

Panică din cauza unui incendiu Spitalul de Psihiatrie din Baia Mare. Flăcările au cuprins, luni, în jurul orei 11:00, acoperișul secției de Psihiatrie a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din municipiul Baia Mare.

Pompierii intervin pentru stingerea focului, au precizat reprezentanţii dispeceratului ISU Maramureş, citați de presa locală.

Pentru moment, nu se impune evacuarea pacienților, au precizat surse medicale.

Surse ale ActualMM arată că incendiul s-a declanșat cel mai probabil de la lucrările de izolare ale acoperișului. Urmează ca reprezentanții instituțiilor abilitate să cerceteze exact circumstanțele în care acoperișul clădirii din incinta spitalului a luat foc.

INCENDIU la Spitalul de Psihiatrie din Baia Mare: Pompierii intervin în forță!

