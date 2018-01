Incinerare vs înmormântare: 70.000 de incinerări în România, în 80 de ani. Ce personalități au ales această metodă (VIDEO)

Incinerarea este varianta mai ieftină a înmormântării. Însa Biserica Ortodoxă interzice preoţilor să oficeze slujbe pentru cei care decid în timpul vieţii ca, atunci când vor muri, să fie incineraţi. Deși în țara noastră doar 0,5% dintre decedaţi apelează la această practică, în alte state din Uniunea Europeană, mai bine de jumătate aleg să fie incinerați, informează B1 TV.

Incinerare vs înmormântare: 70.000 de incinerări în România, în 80 de ani. Ce personalități au ales această metodă

