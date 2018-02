INCREDIBIL: Doi polițiști au intrat cu duba în zona pietonală din Piața Mare din Sibiu ca să... pună un bilet la loto (VIDEO)

Doi polițiști aflați în timpul serviciului au intrat cu duba în zona pietonală din Piața Mare din Sibiu pentru a ajunge la o agenție loto, informează Turnul Sfatului.

Isprava agenților a fost filmată de o persoană aflată în apropiere iar acum, cei doi sunt verificați de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu.

Totul s-a întâmplat în miezul zilei. Deși nicio faptă nu fusese sesizată în zonă, polițiștii au ajuns cu duba în zona pietonală din centrul Sibiului. Unul dintre agenți a parcat vehiculul în fața în fața sediului Loto și a intrat imediat în agenție, unde a completat un bilet.

Potrivit legii accesul într-o zonă pietonală, cum este Piața Mare din Sibiu, este permis numai în cazul unor urgențe sau în timpul misiunilor.

