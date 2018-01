INCREDIBIL! Turmă de zimbri, filmată în libertate (VIDEO)

O turmă de zimbri a fost filmată în Parcul Natural "Vânători" din Neamț, iar imaginile au fost postate apoi pe pagina de Facebook a parcului.

Animalele, în jur de 13 la număr, au fost surprinse într-o poieniță, în timp ce se plimbau prin zăpadă.

INCREDIBIL! Turmă de zimbri, filmați în libertate (VIDEO)

