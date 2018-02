Indivizi extrem de periculoşi de negăsit: Aceştia au comis un atac în stil mafiot în plină stradă (VIDEO)

Atac în stil mafiot în plină stradă, în Suceava. Invidizi înarmaţi cu răngi şi cu cagule pe cap au fost filmaţi în timp ce vandalizează o maşină. Poliţiştii încearcă acum să dea de urmă făptaşilor.

Patru indivizi cu cagule pe faţă şi cu mănuşi pe mâini au încercat să spargă cu ranga portbagajul maşinii unui afacerist din Suceava. Bărbatul, patron al unor case de schimb valutar, se afla la saună, aproape de centrul oraşului şi îşi lăsase maşina parcată.

O femeie i-a observat pe cei patru când făceau parbrizul ţăndări şi a strigat la ei, moment în care unul din indivizi a ameninţat-o că o va lovi cu ranga. La scurt timp, răufăcătorii s-au făcut nevăzuţi. Afaceristul a sunat la 112. Poliţiştii au făcut cercetări la faţa locului şi au luat probe.

Afaceristul nu avea nimic de valoare în portbagaj, însă cei care au încercat să spargă maşina au căutat fie bani, fie bunuri.

Indivizi extrem de periculoşi de negăsit: Aceştia au comis un atac în stil mafiot în plină stradă

