Informaţii EXPLOZIVE despre polițistul pedofil de la Rutieră. Un tată povesteşte că Fiica lui ar fi fost agresată în 2009

Probele ADN au confirmat faptul că poliţistul de la Brigada Rutieră acuzat de pedofile este autorul unei agresiuni, petrecută în 2009, când a molestat o fată în vârstă de numai 14 ani.

Familia nu a ştiut nimic despre agresor, iar imagini care să surprindă momentul nu au existat.

Despre acest caz ministrul de Interne, Carmen Dan, a susţinut că a fost clasat, informație contrazisă însă de procurori.

Tatăl fetei agresate a declarat că nu a fost niciodată informat că în acest caz cercetările ar fi fost stopate.

“Noi am anuntat atunci politia s-a facut atunci o ancheta s-au luat toate probele care s-au putut lua la momemntul respectiv si chiar s-a facut si un portret robot. Nu am fost niciodata informat ca s-au oprit cercetarile. Dar nu am mai fost contactati de mult timp. Am avut incredere in politie”, a declarat tatăl fetei agresate potrivit digi24.ro.

Întrebat dacă s-ar fi aşteptat ca cel care a comis o asemenea faptă să fie un poliţist, el a declarat că nu a crezut că printre oamenii legii pot exista astfel de cazuri.

“Nu mi-a trecut niciodată aşa ceva prin minte, că printre cei care sunt puşi ca să te apere există şi asemenea oameni “, a declarat tatăl.