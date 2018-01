IOHANNIS i-a ÎNFURIAT pe români: PROTEST în fața Palatului Cotroceni după ce președintele a acceptat propunerea de premier a PSD (VIDEO)

Decizia președintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea Vioricăi Dăncilă pentru funcția de premier a stârnit numeroase reacții negative, mulți români arâtându-se dezamăgiți de felul în care șeful statului a ales să pună capăt crizei politice.

La câteva ore de la anunțul făcut de Iohannis, câteva zeci de persoane s-au adunat în fața Palatului Cotroceni, la un protest.

Iohannis i-a înfuriat pe români: Protest în fața Palatului Cotroceni după ce președintele a acceptat propunerea de premier a PSD

Citește și: ULUITOR: Românul botezat de ADOLF HITLER (FOTO)Simona Halep are în garaj 5 mașini de lux! Vezi ce bolizi conduce tenismena”Ziua, ca hoții profesioniști”. Gelu Diaconu aruncă bomba: Dragnea&co au sterș datoriile baronilor locali și ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare. Iohannis a promulgat legea

Mobilizarea a fost făcută pe Facebook, organizatori fiind cei de la Inițiativa România.

”(ANUNȚ) De 1 an de zile protestăm pentru a proteja justiția de subordonare politică, am contribuit la crearea de rețele civice, am inițiat un dialog instituțional onest cu autorități publice, inclusiv Președinția, am dezvoltat proiecte anticorupție, am monitorizat instituții pentru a consolida integritatea și transparența acestora, ne-am dăruit speranțele, implicarea, nopțile și banii pentru o Românie mai bună. Tot ceea ce am cerut înapoi a fost bună credință, solidaritate și determinare în a lucra împreună pentru a menține țara pe direcția democrației și statului de drept.

Citește și: Inspectorii OLAF au descins într-un oraș din Arad: Zeci de femei, suspectate de fraude cu fonduri europene TIR-uri BLOCATE pe Valea Oltului din cauza POLEIULUIREVOLTĂ pe Facebook: IOHANNIS PIERDE VERTIGINOS LIKE-URI, după ce a desemnat-o pe Dăncilă premier (FOTO)

Modul în care Președintele României ne-a răspuns astăzi nouă, cetățenilor României, este cel puțin o dezamăgire. Putem înțelege aritmetica majorităților din Parlament, dar cu niciun chip nu putem înțelege:

1. De ce Președintele nu a făcut un minim efort de condiționare a desemnării candidatului PSD la funcția de prim-ministru de respectarea statului de drept și a independenței Justiției?

2. De ce Președintele a decis desemnarea doamnei Dăncilă la funcția de prim-ministru, deși tot târgul știe că asta echivalează cu numirea președintelui Camerei, condamnat penal și inculpat, la șefia Guvernului? Era singurul pesedist rămas în viață?

3. De ce Președintele ignoră de mai bine de 6 luni apelurile repetate de a sesiza Comisia de la Veneția ale societății civile, Comisiei Europene, Consiliului Europei și ambasadelor statelor UE?

DE CE? Vom arăta această întrebare Președintelui în această seară, începând cu ora 21.00 în fața Palatului Cotroceni, intrarea Leu. - la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul celor de la Inițiativa România.



Citește și: A apărut PRIMA victimă RĂPUSĂ de gripă. Care era SITUAȚIA anul trecutViorica JONGLEAZĂ cu funcțiile! CASIERA promovată în Guvern A AJUNS ACUM ÎN CONDUCEREA Rompetrol! Primăria Capitalei DONEAZĂ cinci autobuze societăţii de transport din Tulcea, care A ARS săptămâna trecută