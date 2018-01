Istoria i-a dat bătăi de cap primarului Ionică de la Pitești: A dat-o în bară şi cu datele istorice şi a făcut praf discursul pompos pregătit de acasă (VIDEO)

Primarul Ionică de la Piteşti seamănă teribil cu personajele groteşti din satirele lui Caragiale. Cei 159 de ani de la realizarea Unirii Principatelor Române au fost sărbătoriţi cu mare fast, dans şi muzică bună în Piteşti. Când a venit momentul discursului, însă edilul s-a încurcat în atâtea date şi detalii.

