Jandarmeria se face scut în fața jandarmului care a bătut cu pumnii un protestatar: Cei care au exercitat violență asupra colegului nostru și-au asumat această reacție (VIDEO)

Jandarmeria îl apără pe jandarmul care a bătut cu pumnii un protestatar, la manifestația de sâmbătă seară, din București. Georgian Enache, purtător de cuvânt al instituției, a declarat că jandarmul era îndreptățit să reacționeze astfel, deoarece manifestanții nu au avut o atitudine pașnică și au făcut presiuni asupra cordonului.

Întrebat despre comportamentul jandarmului care a lovit cu pumnii un protestatar, Enache a răspuns: ”a fost determinat de modul de manifestare a persoanelor aflate în fața lui. Jandarmul avea obligația și era legitimat să asigure acel dispozitiv de ordine publică, să țină acea cale rutieră liberă. Cei care au exercitat violență asupra colegului nostru și-au asumat această reacție din partea forțelor de ordine când nu s-au mai manifestat pașnic și au făcut presiune”.

Citește și: DEZASTRUL din infrastructură, ironizat pe Facebook! Mii de persoane vor participa în anul 2070 la inaugurarea unui sens giratoriuAndra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratPRIMELE declarații ale JANDARMULUI VIOLENT: Au fost lovituri de oprire, nu de a face rău cuiva, nu cu ură. Aveam informaţii în cască. Mi s-a spus că s-a aruncat cu garduri în jandarmi / Ce a spus despre Dragnea

Enaghe a mai spus că jandarmul respectiv a dovedit profesionalism de-a lungul timpului și că nu vrea să-l vulnerabilizeze. În schimb, dacă va fi găsit vinovat, va fi tras la răspundere.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să spună numele, gradul și funcția jandarmului în cauză.

Enache l-a mai apărat pe acesta spunând că fiecare reacționează diferit în situațiile tensionate.

Jandarmeria se face scut în fața jandarmului care a bătut cu pumnii un protestatar: Cei care au exercitat violență asupra colegului nostru și-au asumat această reacție

Citește și: ALERT! Suspecți, REŢINUŢI în urma unei CRIME, comise în propria locuinţăI se spunea Tătăielu... DRUM LIN, Domnule Profesor! RĂSTURNARE de situație: SOȚII SPÂNZURAȚI în propria casă, ASASINAȚI cu sânge rece

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.