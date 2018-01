JANDARMUL care a BĂTUT protestatarii, același care l-a APĂRAT pe Dragnea? (VIDEO, FOTO)

Jandarmii sunt în centrul unui nou scandal, din cauza atitudinii agresive pe care au avut-o la protestul de sâmbătă, și mai ales după ce unul dintre ei a fost filmat când efectiv lovea cu pumnii un protestatar.

Marian Godină susține că jandarmul care a bătut protestatarul este fix același care, în urmă cu câteva luni, îl apăra pe Liviu Dragnea, ajuns la DNA, de extrem de ”violenții” jurnaliști.

Citește și: ANCHETĂ la Jandarmerie, după ce un JANDARM a împărțit PUMNI protestatarilor din București (VIDEO)

”Mi se pare mie sau ăsta e același jandarm care aseară împărțea pumni? Glumesc, nu mi se pare, chiar el e. Hmmm, dar ce protectiv și calm e de data asta”, remarcă polițistul-scriitor, pe Facebook.

VIOLENȚE la protest! Un JANDARM împarte PUMNI manifestanților din București

