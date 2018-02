Jurnalistă diagnosticată cu CANCER, mărturisiri SFÂȘIETOARE: ”AM ZĂCUT ca un câine...”

Diagnosticată cu cancer pulmonar, o jurnalistă a trecut, noaptea trecută, prin momente cumplite și a ajuns de urgență la spital.

În urmă cu un an şi opt luni, jurnalista Miriam Eugenia Soare a aflat că are cancer mamar. Între timp, boala cruntă s-a extins la plămâni.

Citește și: Premiul CEL MARE la Loto 6/49, a fost CÂŞTIGAT! UNDE VOR MERGE cele 2 MILIOANE de euroCine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteUn fost deputat PSD susține că procurori ai DNA Ploiești l-au pus să falsifice probe

În cursul zilei de sâmbătă, ea a făcut febră şi a ajuns la spital, în Germania, unde a aşteptat ore în şir să fie îngrijită.

”Sper că până la moarte să nu mai ajung vreodată în Germania. Nu mai vreau nici limba să o aud, nici calmul lor să-l mai văd, vreau să uit că am trecut vreodată pe aici. Am stat de la ora 15,48 până la 23,10, cu febra 39, la camera de gardă, la urgenţa unuia dintre cele mai mari spitale din Hamburg, rugându-mă de ei să-mi facă un antitermic intravenos. Şi asta în condiţiile în care am cancer pulmonar. Am zăcut că un câine cu perfuzia în venă pe holul spitalului.

* la camera de garda când am ajuns eu, eram 4-5 persoane. ATÂT.”, a scris Miriam Eugenia Soare pe contul personal de socializare.

Citește și: DEZASTRU în Capitală! Un Şofer URMĂRIT ca în filme A RĂNIT o persoană şi a DISTRUS mai multe maşiniAcuzaţii INCENDIARE la adresa lui KOVESI: “Mi-a cerut să ies cu un dosar al unui fost ministru ce urma să fie numit premier”Crimă DRAMATICĂ! Fost militar ÎNJUNGHIAT de nepotul DROGAT