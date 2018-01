Klaus Iohannis, mesaj pentru PROTESTATARI: ”Aceşti oameni SUNT...” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că oamenii care au partidipat la amplele proteste care au avut loc pe 20 ianuarie sunt de admirat pentru că au ieșit în stradă în ciuda ninsorii abundente. De asemenea, șeful statului și-a exprimat speranța că mesajul manifestanților a fost înțeles de guvernanți.

"Am urmărit cu foarte mare atenţie ultimele proteste, de sâmbătă. Aceşti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate că vremea a fost rea, au venit să arate politicienilor din România că îşi doresc o ţară prosperă, că îşi doresc o justiţie independentă, au arătat clar şi sper că s-a înţeles unde trebuie să se înţeleagă, că îşi doresc o guvernare decentă şi eficientă.", a declarat Klaus Iohannis.

