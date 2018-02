Kovesi AVERTIZEAZĂ: Dacă voinţa politică va fi să nu mai investigăm cazurile de corupţie, o să ne întoarcem în anii 2000, când cazurile celebre erau nişte poliţişti de la rutieră care primeau mită

Șefa DNA Laura Codruța Kovesi a avertizat mercuri că România riscă să se întoarcă în anii 2000 dacă voința politică fi ca procurorii să nu mai investigheze cazurile de corupţie, informează HotNews.

„Dacă voinţa politică va fi să nu mai investigăm acest gen de infracţiuni, să limităm instrumentele investigative, o să ne întoarcem în anii 2000, când cazurile celebre erau, eventual, nişte poliţişti de la rutieră sau un funcţionar care primea mită. Dacă voinţa politică va fi de a rezolva această problemă, de combatere eficientă a corupţiei, oferind instrumente, să avem mecanisme de combatere şi de control intern pentru a preveni faptele de corupţie, atunci acest lucru se va întâmpla”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, în cadrul unei dezbateri organizate la DNA pe tema abuzului în serviciu din domeniul achiziţiilor publice.

Laura Codruța Kovesi a mai spus că un studiu european arată că un inculpat preferă să stea în închisoare, decât să i se confişte averea pentru recuperarea prejudiciului.

„DNA nu are atribuţii de prevenire, are doar atribuţii de investigare, trebuie să combatem corupţia. (...) Combătând corupţia, am constatat că lipsesc mijloacele de prevenire”, a mai spus Kovesi.