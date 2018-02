Kovesi: Nu vom rezolva problema corupţiei doar arestând și condamnând. Efortul procurorilor trebuie dublat de măsuri de prevenire

Problema corupției în România nu va fi rezolvată dacă doar se fac arestări și se dau condamnări, ci este nevoie ca efortul procurorilor să fie dublat de acţiunile de prevenire, a declarat Laura Codruța Kovesi.

"Abordarea infracţiunilor pleacă de la prevenire la combatere. Noi am inversat puţin ordinea, tocmai pentru că în anchete am constatat că în frauda achiziţiilor publice sau în fenomenul abuzului în serviciu avem tipologii repetitive. Am considerat că întocmirea unui studiu în care să arătăm asta poate fi un instrument util pentru celelalte instituţii. Am insistat pe această problemă a prevenirii. Nu vom rezolva problema corupţiei în România doar arestând inculpaţi, doar trimiţând în judecată funcţionari publici sau obţinând condamnări. Corupţia în România poate fi rezolvată dacă efortul investigativ al procurorilor este dublat de măsuri de prevenire şi de educaţie serioasă în anticorupţie", a declarat șefa DNA, în cadrul unei dezbateri la care a participat şi procurorul general Augustin Lazăr.

Kovesi a prezentat și un studiu făcut de DNA pe cazuri de abuz în serviciu săvârşite de autorităţile locale în domeniul achiziţiilor publice, concluzia fiind că, pe lângă faptul că prin fraudarea achiziţiilor publice s-au creat prejudicii mari bugetelor, "a fost blocată calitatea vieţii în comunităţile respective".

Procurorul-șef DNA a mai declarat că în foarte multe situaţii este vorba despre lipsa eficienţei mecanismelor de verificare şi control.