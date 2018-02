”L-a făcut sac de box”. Un alt SCANDAL în școală: Un ELEV a fost BĂTUT de tatăl unui coleg

Un elev de clasa a VIII a din localitatea Sânmihaiu Român, județul Timiș, a fost bătut, luni, de tatăl unui coleg, chiar în timpul orei.

Tatăl victimei a declarat că atacatorul ” a început să-i care pumni în față sub privirile colegilor”.

” În urmă cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus că este un coleg care-l tot înjură. I-am spus acum o săptămână să evite conflictele că nu are nevoie de așa ceva. În ziua respectivă, în pauză a fost înjurat din nou și copilul s-a dus la primul profesor pe care l-a întâlnit și i-a spus ce se întâmplă, acesta punându-i să-și dea mâna și să se împace. În ora următoare, profitând de faptul că profesorul a ieșit din clasă, băiatul respectiv s-a dus din nou la el și l-a înjurat. Al meu l-a împins și a ajuns în geam. L-a amenințat că o să îi arate el și a plecat. După cinci, zece minute a apărut tatăl băiatului, unul Cristi care face case și le vinde. S-a repezit la copilul meu, l-a prins cu stânga de piept și cu dreapta a început să-i care pumni în față sub privirile colegilor. L-a făcut sac de box. Individul mai are antecedente de violență. A mai lovit oameni, este cunoscut ca fiind violent”, a povestit tatăl copilului, scrie pressalert.ro.

În urma incidentului, elevul s-a ales cu ochii umflați și cu cinci zile de îngrijiri medicale de la medicul legist, iar tatăl copilului a depus a doua zi plângere la Poliție.

Directorul școlii a afirmat că totul a durat puțin peste un minut și că a sesizat imediat Poliția.

”Profesorul era ieșit din clasă pentru că s-a dus până la sala profesorală să ducă un catalog. Nu există portar la școală. Părintele copilului a intrat și l-a lovit pe acel elev. Am sesizat Poliția imediat. Copiii s-au certat pentru lucruri banale. Totul a durat un minut și ceva. Am cerut primăriei să ne dea bani ca să putem angaja o firmă de pază”, a menționat directorul școlii.

Poliția Timiș a precizat că agresorul a fost identificat.

”În cauză polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Agresorul este identificat. Au fost audiate mai multe persoane și se efectuează cercetări în continuare”, a declarat Poliția.

Potrivit sursei, agresorul nu a fost, încă, audiat.